Причиной крушения С-130 в Грузии могла стать техническая неисправность

«Черный ящик» самолета, который был извлечен с места крушения, уже находится в Турции, и его анализ начался в среду вечером

Фото: предоставлено avanttira

Расследование крушения транспортного самолета С-130 турецких ВВС в Грузии в настоящее время сосредоточено на версии о технических неисправностях, сообщает издание Karar. В работе над расследованием участвуют около 70 специалистов, включая оперативно-следственную группу из 46 человек, состоящую из высококвалифицированных экспертов Вооруженных сил Турции.

Все обнаруженные фрагменты фюзеляжа самолета будут отправлены на базу ВВС в провинции Кайсери для дальнейшего изучения. «Черный ящик» самолета, который был извлечен с места крушения, уже находится в Турции, и его анализ начался в среду вечером.

Специалисты намерены выяснить, что произошло в течение 27 минут полета военного борта. По информации Karar, осмотр места крушения и видеозаписи, появившиеся в социальных сетях, указывают на то, что до удара о землю у самолета полностью отделились носовая и хвостовая части. О причинах этого явления можно ожидать ответа от экспертов в ближайшее время.

Версия о внешнем вмешательстве в катастрофу считается маловероятной. Полковник в отставке Эрай Гючлюэр, руководящий Евразийским центром стратегических исследований в Стамбуле, отметил в эфире телеканала TVNet, что современные технологии позволяют обнаруживать любое внешнее вмешательство как авиацией, так и радиолокационными системами Азербайджана и Грузии.

Напомним, во вторник грузинский телеканал «Имеди» сообщил, что в районе грузино‑азербайджанской границы, предположительно, потерпел крушение военный вертолет, принадлежащий Вооруженным силам Турции. Министерство национальной обороны Турции подтвердило информацию о гибели 20 военнослужащих в результате крушения.



Анастасия Фартыгина