Госдума готовит новые льготы для матерей-героинь

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД

Госдума готовится рассмотреть во втором чтении два законопроекта, направленных на усиление социальной защиты женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД.

Первая инициатива направлена на предоставление женщинам с этим почетным званием широкого спектра мер соцподдержки. Второй законопроект предусматривает введение дополнительного материального обеспечения для матерей-героинь.

Нововведением также станет устранение существующих ограничений по учету периодов ухода за детьми в страховом стаже женщин. Также предлагается включить в страховой стаж по 1,5 года ухода за каждым ребенком при многоплодной беременности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Рождение и воспитание десяти детей — это подвиг и весьма тяжелый труд. Важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Многодетные семьи — настоящее и будущее нашей страны, продолжим создавать все условия для их поддержки, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, что звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей. Ранее сообщалось, что в России для многодетных отцов-одиночек могут снизить пенсионный возраст.

Наталья Жирнова