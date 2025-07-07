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В ГД внесли законопроект о страховом стаже для родителей, ухаживающих за детьми до 1,5 лет

10:37, 07.07.2025
В ГД внесли законопроект о страховом стаже для родителей, ухаживающих за детьми до 1,5 лет
Фото: Динар Фатыхов

Правительство России предложило новый законопроект, который позволит учитывать в страховом стаже время, проведенное на уходе за каждым ребенком до полутора лет. Документ уже доступен в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к проекту говорится, что «законопроектом вносятся изменения… предусматривающие соответственно: установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан Российской Федерации». Это означает, что родители смогут получать дополнительные выплаты за время, когда они ухаживают за детьми.

На данный момент в страховой стаж включаются только периоды ухода за четырьмя детьми. Новый законопроект также предлагает назначение дополнительного ежемесячного материального обеспечения для матерей, которым присвоено звание «Мать-героиня», начиная с 1 января 2025 года.

Напомним, что в 2025 году в ряде российских регионов семьи с детьми смогут получать компенсацию части расходов на аренду жилья.

Анастасия Фартыгина

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