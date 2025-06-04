В России для многодетных отцов-одиночек могут снизить пенсионный возраст

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с инициативой о снижении пенсионного возраста для многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку. Он считает, что такие отцы заслуживают льгот, аналогичных тем, которые уже предоставляются многодетным матерям.

Нилов уточнил, что президент России Владимир Путин уже поднимал вопрос о введении льгот для многодетных отцов. В настоящее время пенсионный возраст для матерей может быть снижен на 3–10 лет в зависимости от количества детей, однако такая возможность не распространяется на отцов.

— Бывают отцы-одиночки, в том числе многодетные. В этой части я бы поддержал введение льготного возраста выхода на пенсию для многодетных отцов, — сказал Нилов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат также подчеркнул необходимость дополнительных мер поддержки для отцов в полных многодетных семьях. Он напомнил, что в России существует звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей, и призвал обратить внимание на статус отцов в таких семьях.

— Отец тоже заслуживает определенного внимания и определенного статуса, — добавил Нилов, подчеркнув важность соблюдения социальных норм и условий для полноценной семьи.

Напомним, что, согласно данным Росстата, в 2024 году российским семьям требовалось минимум 73,9 тысячи рублей в месяц для покрытия базовых необходимых расходов. Это на 6,4 тысячи рублей больше, чем в 2022 году (67,5 тысячи рублей).



Анастасия Фартыгина