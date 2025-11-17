За 2024 год объем экспорта подсолнечного масла из Татарстана в Египет достиг $4,9 млн

Рустем Гайнуллов в ходе поездки встретился с потенциальными покупателями зерновых культур и масложировой продукции у республики

Делегация Татарстана совершила рабочий визит в Арабскую Республику Египет. Поездку возглавили помощник раиса Марат Гатин и замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов. В состав также вошли руководители агропромышленных предприятий региона, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

Рустем Гайнуллов провел переговоры с руководством холдинговой компании по развитию сельского хозяйства Quesna и представителями отраслевого объединения предприятий пищевой промышленности Египта Chamber of Food Industries. В павильоне АО «Российский экспортный центр» Рустем Гайнуллов встретился с потенциальными покупателями зерновых культур и масложировой продукции. По его данным, за прошлый год объем экспорта подсолнечного масла в Египет достиг $4,9 млн.

Итогом переговоров стало подписание ряда документов, включая протокол по итогам переговоров между холдинговой компанией Quesna и Фондом содействия стратегическому диалогу и партнерству в поддержку нацпроекта «Экспорт».

Наталья Жирнова