Валерий Карпин покинул пост тренера московского «Динамо»

По его словам, это решение было тщательно обдумано и взвешено

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин принял решение покинуть должность. По его словам, это решение было тщательно обдумано и взвешено.

Карпин подчеркнул, что основной причиной ухода стало желание полностью сконцентрироваться на работе в национальной сборной. Тренер отметил, что принял решение завершить сотрудничество с клубом после серьезного анализа ситуации.

— Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов, — приводит слова Карпина пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сборная России проиграла команде Чили и прервала четырехлетнюю серию без поражений.

Наталья Жирнова