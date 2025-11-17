Валерий Карпин покинул пост тренера московского «Динамо»
По его словам, это решение было тщательно обдумано и взвешено
Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин принял решение покинуть должность. По его словам, это решение было тщательно обдумано и взвешено.
Карпин подчеркнул, что основной причиной ухода стало желание полностью сконцентрироваться на работе в национальной сборной. Тренер отметил, что принял решение завершить сотрудничество с клубом после серьезного анализа ситуации.
— Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов, — приводит слова Карпина пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).
Ранее сборная России проиграла команде Чили и прервала четырехлетнюю серию без поражений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».