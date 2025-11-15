Сборная России проиграла команде Чили и прервала четырехлетнюю серию без поражений

Последний раз россияне уступали в ноябре 2021-го хорватам

Сборная России по футболу уступила команде Чили со счетом 0:2. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе южноамериканцев забили Гонсало Тапия и Бен Бреретон Диас.

Последний раз команда Валерия Карпина проиграла в ноябре 2021-го — тогда она уступила Хорватии в отборе на ЧМ-2022. После этого у сборной шла серия из 23 матчей без поражений.

Ранее, 12 ноября, сборные России и Перу сыграли вничью в товарищеской игре в Санкт-Петербурге.

Денис Петров