Ординаторы Казанского ГМУ смогут пройти стажировку за рубежом

Такие стажировки призваны повысить квалификацию ординаторов и познакомить их с современными, передовыми методами в области хирургии

Фото: Максим Платонов

13 ноября и. о. ректора Казанского государственного медицинского университета Диана Абдулганиева провела рабочую встречу с зарубежными партнерами. Об этом сообщает пресс-служба медвуза.

Среди гостей — заведующий отделением общей и висцеральной хирургии медицинского центра «Асклепиос Норд» в Германии доктор Асад Кутуп, а также гендиректор компании «Рулаком» Анжелика Дробот.

В центре обсуждения были перспективы углубления сотрудничества между Казанским ГМУ и зарубежными организациями. Особое внимание уделили планированию лекционного курса доктора Кутупа для ординаторов университета. Кроме того, участники встречи обсудили организацию стажировок для молодых врачей.

Такие стажировки призваны повысить квалификацию ординаторов и познакомить их с современными, передовыми методами в области хирургии.

Ранее КГМУ вошел в международный рейтинг «Три миссии университета».

Наталья Жирнова