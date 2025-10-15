Шесть вузов Татарстана вошли в международный рейтинг «Три миссии университета»

Лучшие результаты среди татарстанских вузов показали Казанский федеральный университет (КФУ) и Университет Иннополис

Шесть университетов Татарстана вошли в международный рейтинг «Три миссии университета», что позволило региону занять третье место среди субъектов России по количеству представленных в рейтинге вузов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщил президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

Рейтинг «Три миссии университета», выпускаемый в 9-й раз, включает 2 тыс. университетов со всего мира и оценивает вузы по критериям, отражающим их роль в образовании, науке и обществе.

Лучшие результаты среди татарстанских вузов показали Казанский федеральный университет (КФУ) и Университет Иннополис, занявшие 20-е и 21-е места в российском зачете соответственно. В общемировом рейтинге Университет Иннополис расположился на 511-й позиции, а КФУ — на 512-й.

Помимо КФУ и Университета Иннополис, в список лучших также вошли Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ), Казанский национальный исследовательский авиационный университет (КНИТУ-КАИ), Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) и Альметьевская «Высшая школа нефти».

