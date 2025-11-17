Путин подписал закон о создании единого реестра ОКН
Основной целью нового закона является сохранение и эффективное использование культурных ценностей
Президент России Владимир Путин утвердил введение единого реестра объектов культурного наследия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Основной целью нового закона является сохранение и эффективное использование культурных ценностей посредством интеграции всех сведений о памятниках архитектуры и искусства в единую цифровую систему. Реестр позволит систематизировать информацию о культурно-историческом наследии страны и обеспечит прозрачность процедур управления объектами культуры. В документе указано, что закон вступит в силу с 1 июня 2026 года.
