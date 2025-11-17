Новости общества

Путин подписал закон о создании единого реестра ОКН

17:17, 17.11.2025

Основной целью нового закона является сохранение и эффективное использование культурных ценностей

Фото: скриншот сайта Яндекс-карты

Президент России Владимир Путин утвердил введение единого реестра объектов культурного наследия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основной целью нового закона является сохранение и эффективное использование культурных ценностей посредством интеграции всех сведений о памятниках архитектуры и искусства в единую цифровую систему. Реестр позволит систематизировать информацию о культурно-историческом наследии страны и обеспечит прозрачность процедур управления объектами культуры. В документе указано, что закон вступит в силу с 1 июня 2026 года.

Напомним, что 9 апреля станет Днем героического штурма и взятия Кенигсберга. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Наталья Жирнова

