9 апреля станет Днем героического штурма и взятия Кенигсберга
Соответствующий закон подписал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в перечень дней воинской славы новой памятной даты — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, эта дата будет отмечаться 9 апреля в память о событиях 1945 года.
