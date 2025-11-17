Новости общества

9 апреля станет Днем героического штурма и взятия Кенигсберга

15:16, 17.11.2025

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в перечень дней воинской славы новой памятной даты — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, эта дата будет отмечаться 9 апреля в память о событиях 1945 года.

скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

Напомним, что Владимир Путин также подписал закон о пожизненном сроке за вовлечение детей в терроризм.

Наталья Жирнова

