Два заместителя министра молодежи Татарстана покинули ведомство

Их карточки сотрудников удалили с официального сайта министерства

Фото: Михаил Захаров

Два заместителя министра молодежи Татарстана покинули ведомство. Речь идет о Денисе Лулакове и Айгуль Сабировой. Как заметили корреспонденты «Реального времени», их карточки сотрудников удалили с официального сайта министерства.

взято с сайта tatarstan.ru

На данный момент в должности остается Софья Галиева-Мустафина.

22 сентября Азата Кадырова назначили главой Минмола Татарстана. Ранее он занимал должность министра земельных и имущественных отношений Татарстана с 19 июня 2024 года

Наталья Жирнова