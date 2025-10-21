Два заместителя министра молодежи Татарстана покинули ведомство
Их карточки сотрудников удалили с официального сайта министерства
Два заместителя министра молодежи Татарстана покинули ведомство. Речь идет о Денисе Лулакове и Айгуль Сабировой. Как заметили корреспонденты «Реального времени», их карточки сотрудников удалили с официального сайта министерства.
На данный момент в должности остается Софья Галиева-Мустафина.
22 сентября Азата Кадырова назначили главой Минмола Татарстана. Ранее он занимал должность министра земельных и имущественных отношений Татарстана с 19 июня 2024 года
