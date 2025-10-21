Новости общества

Два заместителя министра молодежи Татарстана покинули ведомство

16:30, 21.10.2025

Их карточки сотрудников удалили с официального сайта министерства

Два заместителя министра молодежи Татарстана покинули ведомство
Фото: Михаил Захаров

Два заместителя министра молодежи Татарстана покинули ведомство. Речь идет о Денисе Лулакове и Айгуль Сабировой. Как заметили корреспонденты «Реального времени», их карточки сотрудников удалили с официального сайта министерства.

взято с сайта tatarstan.ru

На данный момент в должности остается Софья Галиева-Мустафина.

22 сентября Азата Кадырова назначили главой Минмола Татарстана. Ранее он занимал должность министра земельных и имущественных отношений Татарстана с 19 июня 2024 года

Наталья Жирнова

