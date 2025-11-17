Суд повторно отказал экс‑топ‑менеджеру «Татфондбанка» в пересмотре дела о взыскании 9,7 млрд рублей

Основанием для привлечения указанных лиц к ответственности послужили выявленные схемы вывода ликвидных активов из банка

Фото: Роман Хасаев

17 ноября 2025 года Арбитражный суд Татарстана отклонил ходатайство бывшего члена правления ПАО «Татфондбанк» Розы Якушкиной о пересмотре ранее вынесенных судебных решений. Суд подтвердил законность взыскания с нее убытков в размере 9,7 млрд рублей по иску госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Об этом сообщает пресс-служба АСВ.



Всего к ответственности привлекли восемь человек, которые управляли банком. Среди них бывший владелец банка Роберт Мусин. В общей сложности они могут выплатить больше 129 млрд рублей. Основанием для привлечения указанных лиц к ответственности послужили выявленные схемы вывода ликвидных активов из банка. В частности, речь идет о выдаче технических кредитов и иных действиях, нанесших ущерб финансовой устойчивости кредитной организации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дело связано с событиями, предшествовавшими отзыву лицензии у «Татфондбанка». В 2017 году Банк России лишил кредитную организацию права на осуществление банковских операций. Причиной стало неудовлетворительное качество активов и неадекватная оценка принятых банком рисков.

Напомним, что 17 ноября Набережночелнинский горсуд признал экс-главу Тукаевского района Фаила Камаева виновным в семи преступлениях, включая две взятки.



Наталья Жирнова