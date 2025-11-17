Новости общества

16:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В 2025 году финансирование ремонта дорог в Казани превысило 21 млрд рублей

13:10, 17.11.2025

Сегодня более 85% дорожной сети находятся в нормативном состоянии, заявил Ильсур Метшин

В 2025 году финансирование ремонта дорог в Казани превысило 21 млрд рублей
Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Казани

В Казани на ремонт дорог в 2025 году направили более 21,4 млрд рублей. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

По его словам, средства были направлены на:

  • ремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения — 6,4 млрд рублей;
  • ремонт изношенных слоев асфальта — 6 млрд рублей;
  • программу «Наш двор» — почти 4,3 млрд рублей;
  • ремонт и строительство дорог в поселках Казани — 3 млрд рублей;
  • работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в том числе ремонт Романовского моста через Булак — 1,7 млрд рублей.
Реальное время / realnoevremya.ru

— Кому-то покажется, что это слишком большая цифра, но именно она позволяет развивать и держать в соответствии с высоким статусом столицы дорожную сеть, — добавил мэр Казани Ильсур Метшин. — Сделать полноценный дорожный ремонт в миллионном городе — большой труд. С увеличением объемов [работ] выросли наши предприятия, их компетенции. <...> Мы очень долгое время жили в условиях ограниченного бюджета, мечтали о том, что когда-то этому вопросу будет уделено приоритетное внимание.

Как добавил Метшин, сегодня в Казани более 85% дорожной сети находятся в нормативном состоянии. 2025 год запомнится рекордным число отремонтированных дорог в поселках. «Впервые увидели новый асфальт 102 улицы в 40 жилых массивах», — сообщил мэр.

Напомним, в Татарстане продолжается плановая работа по приведению в порядок дорожной сети. С начала года в рамках национального проекта «Инфрaструктура для жизни» уже отремонтировано 200 км дорожного полотна.

    Галия Гарифуллина

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

    Общество Татарстан

    Новости партнеров

    Читайте также