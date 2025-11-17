В 2025 году финансирование ремонта дорог в Казани превысило 21 млрд рублей

Сегодня более 85% дорожной сети находятся в нормативном состоянии, заявил Ильсур Метшин

В Казани на ремонт дорог в 2025 году направили более 21,4 млрд рублей. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

По его словам, средства были направлены на:

ремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения — 6,4 млрд рублей;

ремонт изношенных слоев асфальта — 6 млрд рублей;

программу «Наш двор» — почти 4,3 млрд рублей;

ремонт и строительство дорог в поселках Казани — 3 млрд рублей;

работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в том числе ремонт Романовского моста через Булак — 1,7 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Кому-то покажется, что это слишком большая цифра, но именно она позволяет развивать и держать в соответствии с высоким статусом столицы дорожную сеть, — добавил мэр Казани Ильсур Метшин. — Сделать полноценный дорожный ремонт в миллионном городе — большой труд. С увеличением объемов [работ] выросли наши предприятия, их компетенции. <...> Мы очень долгое время жили в условиях ограниченного бюджета, мечтали о том, что когда-то этому вопросу будет уделено приоритетное внимание.

Как добавил Метшин, сегодня в Казани более 85% дорожной сети находятся в нормативном состоянии. 2025 год запомнится рекордным число отремонтированных дорог в поселках. «Впервые увидели новый асфальт 102 улицы в 40 жилых массивах», — сообщил мэр.

Напомним, в Татарстане продолжается плановая работа по приведению в порядок дорожной сети. С начала года в рамках национального проекта «Инфрaструктура для жизни» уже отремонтировано 200 км дорожного полотна.



Галия Гарифуллина