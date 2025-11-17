В Татарстане отремонтировали 200 км дорог в рамках нацпроекта в 2025 году
В Татарстане продолжается плановая работа по приведению в порядок дорожной сети. С начала года в рамках национального проекта «Инфрaструктура для жизни» уже отремонтировано 200 километров дорожного полотна. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов.
Из этого объема 164,7 км пришлось на региональные трассы в Зеленодольском, Балтасинском, Алькеевском и Бавлинском муниципальных районах. В крупнейших городах республики также проведены значительные работы: в Казани приведено в порядок 22 км улиц и внутридворовых проездов, в Набережных Челнах — 11,3 км, а в Нижнекамске — 11 км дорог.
Глава Татарстана Рустам Минниханов, комментируя ход дорожного ремонта, также обратился к водителям с призывом быть внимательнее за рулем в связи с ухудшением погодных условий.
— Погодные условия располагают к образованию гололедицы, — написал он в своем телеграм-канале.
