В Татарстане отремонтировали 200 км дорог в рамках нацпроекта в 2025 году

Из этого объема 164,7 км пришлось на региональные трассы в Зеленодольском, Балтасинском, Алькеевском и Бавлинском муниципальных районах

Фото: Реальное время

В Татарстане продолжается плановая работа по приведению в порядок дорожной сети. С начала года в рамках национального проекта «Инфрaструктура для жизни» уже отремонтировано 200 километров дорожного полотна. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов.

Из этого объема 164,7 км пришлось на региональные трассы в Зеленодольском, Балтасинском, Алькеевском и Бавлинском муниципальных районах. В крупнейших городах республики также проведены значительные работы: в Казани приведено в порядок 22 км улиц и внутридворовых проездов, в Набережных Челнах — 11,3 км, а в Нижнекамске — 11 км дорог.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, комментируя ход дорожного ремонта, также обратился к водителям с призывом быть внимательнее за рулем в связи с ухудшением погодных условий.

— Погодные условия располагают к образованию гололедицы, — написал он в своем телеграм-канале.

Анастасия Фартыгина