Власти Казани назвали самые аварийные участки дорог в городе

Это перекрестки ул. Чистопольской с ул. Бичурина, проспект Победы — ул. Дубравная, проспект Победы — ул. Ломжинская

Фото: Максим Платонов

Власти Казани назвали самые аварийные участки дорог в городе. Это перекрестки ул. Чистопольской с ул. Бичурина, проспект Победы — ул. Дубравная, Проспект Победы — ул. Ломжинская, сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

По его словам, мероприятия по безопасности дорожного движения в этом году прошли на 68 участках аварийности. В их числе — 26 актуальных мест концентрации ДТП и 16 потенциальных, а также 17 зон аварийности.

Напомним, в апреле в мэрии сообщали, что проведут дорожные работы на 68 аварийно опасных участках, выявленных после анализа ДТП. Объем финансирования на эти цели должен был составить 150 млн рублей. В 2024 году в Казани привели в порядок 71 такой участок.



Галия Гарифуллина