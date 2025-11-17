В Татарстане завершили реконструкцию моста через реку Сарсак

Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики

Фото: предоставлено Миндортрансом РТ

В Татарстане завершили реконструкцию моста через реку Сарсак возле деревни Татарский Тансар Агрызского района. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Об этом сообщает пресс-служба региональнго миндортранса.

Перестраивался старый железобетонный мост длиной 21,4 метра. Были демонтированы старые конструкции, возведены опоры и пролёты, обустроено мостовое полотно и его соединение с подъездными путями. Установлены водоотводящие лотки и укрепления склонов насыпи, а также выполнена гидроизоляция шва расширения.

Для повышения безопасности дорожного движения установили знаки и ограждения, нанесли новую разметку. Заказчиком выступило ГКУ «Главтатдортранс», проект готовил подрядчик «МостПроектСтрой», строителем стало предприятие «Мосты РТ».

Дмитрий Зайцев