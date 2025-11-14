В Татарстане на Горьковской ЖД переработали болеет 600 тыс. тонн грузов

Республика стала лидером в грузообработке

За период с января по октябрь 2025 года терминальные комплексы Горьковской железной дороги обработали свыше 4 миллионов тонн грузов. Данные опубликованы на официальном сайте компании.

Наибольший объем грузообработки зафиксирован на нескольких ключевых станциях. Лидером стала станция Тихорецкая, расположенная в Татарстане, где переработано 616 тыс. тонн грузов. На втором месте — станция Доскино в Нижегородской области с показателем 489 тыс. тонн. Третью и четвертую позиции заняли станции Юрьевец и Муром во Владимирской области, обработавшие 453 и 445 тыс. тонн соответственно.

Напомним, что Горьковская магистраль интегрирует электрички в систему общественного транспорта Татарстана.

Наталья Жирнова