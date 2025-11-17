Татарстан вошел в топ-5 регионов с самым значительным ростом приверженности ЗОЖ

Татарстан в 2024 году занял 28-е место в общероссийском рейтинге с рейтинговым баллом 70,2. Годом ранее республика находилась на 38-й позиции

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию РИА «Новости», Татарстан показал один из самых впечатляющих результатов по росту приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ) среди всех регионов России. За прошедший год республика поднялась в рейтинге на 10 позиций, что стало четвертым самым значительным прогрессом в стране.

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются регионы Северного Кавказа: первую строчку девять раз подряд занял Дагестан, следом расположились Чечня и Ингушетия. Более заметный рывок совершила только Крым (+22 места). Также в число регионов-«скалолазов» вошли Брянская область (+13 мест), Санкт-Петербург (+9) и Москва (+8).

Благодаря такому росту Татарстан в 2024 году занял 28-е место в общероссийском рейтинге с рейтинговым баллом 70,2. Годом ранее республика находилась на 38-й позиции.

Эксперты отмечают, что высокие позиции в рейтинге традиционно занимают регионы с низким уровнем потребления табака и алкоголя, высокой долей населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, а также с минимальной долей работы с вредными условиями труда.



Анастасия Фартыгина