Гол Шипачева стал победным для минского «Динамо» в матче с «Ак Барсом»

Казанская команда под руководством Гатиятулина не может обыграть минчан в КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в гостях минскому «Динамо» со счетом 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Дмитрия Квартальнова одержала шестую подряд победу в чемпионате.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Хмелевский, Артем Галимов, Михаил Фисенко. У минчан голы в активе Станислава Галиева, Тая Смита, Сергея Кузнецова и Вадима Шипачева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для «Ак Барса» поражение стало вторым подряд в чемпионате после рекордной победной серии. Казанская команда не проиграла ни разу в октябре, а в ноябре проиграла оба матча. Ранее в Казани «барсы» уступили в овертайме «Ладе» (3:4 ОТ).

«Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина проиграла все три очных поединка с минским «Динамо». В прошлом сезоне минчане дважды обыграли казанцев со счетом 3:1 и 5:1.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 ноября в Ярославле с действующим чемпионом КХЛ «Локомотивом» в 17:00 по московскому времени.

«Динамо» Минск — «Ак Барс» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы:

0:1 — Хмелевский (Барабанов, Денисенко, 18:51, 5х4);

1:1 — Галиев (Усов, 23:45);

1:2 — Галимов (Марченко, 31:02);

2:2 — Смит (Галиев, Энэс, 49:17);

2:3 — Фисенко (Дыняк, Терехов, 50:53);

3:3 — Кузнецов (54:37);

4:3 — Шипачев (Хенкель, 56:15)

Зульфат Шафигуллин