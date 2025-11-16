Новости общества

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

10:52, 16.11.2025

Темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке, включая положение в секторе Газа

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин накануне вечером провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке, включая положение в секторе Газа.

Как передает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран подробно рассмотрели обстановку в ближневосточном регионе. Особое внимание было уделено обсуждению развития событий в секторе Газа в рамках исполнения достигнутых договоренностей о перемирии и освобождении заложников. Помимо этого, главы государств затронули вопросы, касающиеся иранской ядерной программы и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

Ранее Трамп объявил о завершении военного конфликта в Газе.

Наталья Жирнова

