Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
Темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке, включая положение в секторе Газа
Президент России Владимир Путин накануне вечером провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке, включая положение в секторе Газа.
Как передает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран подробно рассмотрели обстановку в ближневосточном регионе. Особое внимание было уделено обсуждению развития событий в секторе Газа в рамках исполнения достигнутых договоренностей о перемирии и освобождении заложников. Помимо этого, главы государств затронули вопросы, касающиеся иранской ядерной программы и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.
Ранее Трамп объявил о завершении военного конфликта в Газе.
