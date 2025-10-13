Трамп объявил о завершении военного конфликта в Газе

Движение ХАМАС согласилось выполнить предусмотренный мирным планом пункт о разоружении

Президент США Дональд Трамп, выступая в здании Кнессета, объявил о завершении конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению Дональда Трампа, движение ХАМАС согласилось выполнить предусмотренный мирным планом пункт о разоружении. Это событие произошло после продолжительных переговоров, в результате которых были достигнуты важные соглашения.

Трамп также сделал запись в книге почетных посетителей Кнессета, выразив надежду на установление мира и назвав нынешний день историческим моментом. Он добавил, что это «большой и красивый день».



Ранее Израиль завершил вывод войск из Газы согласно соглашению о перемирии.

Наталья Жирнова