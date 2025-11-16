Махачев стал первым россиянином, выигравшим два пояса UFC

16 ноября он провел поединок с Джеком Делла Маддаленой

Фото: Реальное время

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе, победив Джека Деллу Маддалену. Для россиянина это второй пояс промоушена, ранее он был чемпионом в легком весе.

Махачев стал первым россиянином, выигравшим два пояса UFC. Ислам одержал победу единогласным решением судей после пяти раундов поединка.

В январе 2025 года Махачев победил удушением бразильца Мойкано в UFC 311.

Наталья Жирнова