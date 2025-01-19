Махачев победил удушением бразильца Мойкано в UFC 311
Российский боец Ислам Махачев победил удушением бразильца Ренато Мойкано в вечере боев UFC 311. Это рекордная четвертая защита чемпионского титула россиянином.
Поединок закончился уже в первом раунде после удушающего приема бойца из России.
Изначально Махачев должен был драться с Арманом Царукяном, снявшимся за день до боя из-за проблем со спиной. В итоге вместо него был заявлен бразилец Мойкано.
Махачев выиграл свой 27-й бой в карьере, одержав 15-ю победу подряд. Ранее россиянин победил удушением Дастина Порье.
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