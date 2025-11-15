УНИКС сенсационно обыграл ЦСКА в интригующей концовке
Это первая победа казанцев над столичными игроками в этом сезоне
Казанский УНИКС на домашнем паркете впервые в сезоне обыграл столичный ЦСКА. Итоговый счет на табло был 76:75 (18:21, 23:18, 19:22, 16:14). Теперь счет серии в регулярном матче между командами 1-1
На матче также присутствовал министр спорта Владимир Леонов и тренер «Рубина» Рашид Рахимов.
Лидерами казанцев стали Маркус Бингэм (23 очка + 9 подборов, Джален Рейнольдс (23 очка + 8 подборов).
У армейцев хорошую игру показал Мело Тримбл (33 очка + 4 перехвата).
Следующая игра УНИКСа состоится на домашнем паркете 19 ноября в 19:30 с «Енисеем».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».