УНИКС сенсационно обыграл ЦСКА в интригующей концовке

Это первая победа казанцев над столичными игроками в этом сезоне

Фото: Айдар Раманкулов

Казанский УНИКС на домашнем паркете впервые в сезоне обыграл столичный ЦСКА. Итоговый счет на табло был 76:75 (18:21, 23:18, 19:22, 16:14). Теперь счет серии в регулярном матче между командами 1-1



На матче также присутствовал министр спорта Владимир Леонов и тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Лидерами казанцев стали Маркус Бингэм (23 очка + 9 подборов, Джален Рейнольдс (23 очка + 8 подборов).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У армейцев хорошую игру показал Мело Тримбл (33 очка + 4 перехвата).

Следующая игра УНИКСа состоится на домашнем паркете 19 ноября в 19:30 с «Енисеем».

Рената Валеева