В Казани наградили победителей конкурса «Лучший госслужащий Татарстана»

Среди инициатив финалистов — внедрение искусственного интеллекта в документооборот, меры по поддержке инвестиционной активности и профилактике коррупции

Двенадцать победителей республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» получили награды из рук раиса Рустама Минниханова. Церемония состоялась в Доме Правительства республики.

Глава республики отметил значимость мероприятия для поддержки талантливых управленцев.

— Поддержка талантливых кадров всегда должна быть в приоритете, и этот конкурс отлично зарекомендовал себя как эффективный инструмент для выявления перспективных специалистов, — подчеркнул Минниханов.

Конкурс проходил в несколько этапов, где оценивались профессиональные компетенции чиновников. В финале участники представили собственные проекты, направленные на повышение качества жизни в регионе, открытость власти и устойчивое развитие Татарстана.

Среди инициатив финалистов — внедрение искусственного интеллекта в документооборот, меры по поддержке инвестиционной активности и профилактике коррупции, а также программы по возвращению в республику квалифицированных кадров. Отдельное внимание было уделено соцпроектам: одна из финалисток представила программу по социальной и психологической адаптации участников СВО, которая уже начала реализовываться.

Популярной стала номинация, связанная с использованием государственных языков. Победитель в этой категории реализовал проект по взаимодействию власти с гражданами через соцсети на русском и татарском языках, что позволило повысить доступность информации и укрепить доверие населения.



Анастасия Фартыгина