В Казани наградили победителей конкурса «Лучший госслужащий Татарстана»
Среди инициатив финалистов — внедрение искусственного интеллекта в документооборот, меры по поддержке инвестиционной активности и профилактике коррупции
Двенадцать победителей республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» получили награды из рук раиса Рустама Минниханова. Церемония состоялась в Доме Правительства республики.
Глава республики отметил значимость мероприятия для поддержки талантливых управленцев.
— Поддержка талантливых кадров всегда должна быть в приоритете, и этот конкурс отлично зарекомендовал себя как эффективный инструмент для выявления перспективных специалистов, — подчеркнул Минниханов.
- Конкурс проходил в несколько этапов, где оценивались профессиональные компетенции чиновников. В финале участники представили собственные проекты, направленные на повышение качества жизни в регионе, открытость власти и устойчивое развитие Татарстана.
Среди инициатив финалистов — внедрение искусственного интеллекта в документооборот, меры по поддержке инвестиционной активности и профилактике коррупции, а также программы по возвращению в республику квалифицированных кадров. Отдельное внимание было уделено соцпроектам: одна из финалисток представила программу по социальной и психологической адаптации участников СВО, которая уже начала реализовываться.
Популярной стала номинация, связанная с использованием государственных языков. Победитель в этой категории реализовал проект по взаимодействию власти с гражданами через соцсети на русском и татарском языках, что позволило повысить доступность информации и укрепить доверие населения.
