Минфин США продлил для ЛУКОЙЛа отсрочку от санкций

Отсрочку продлили до 13 декабря

Минфин США продлил действие генлицензий, разрешающих проведение некоторых операций с компанией ЛУКОЙЛ и ее дочерними структурами, несмотря на введенные против нее санкции, сообщили в ТАСС.

Согласно обновленным лицензиям, срок действия нескольких разрешений, которые истекут 21 ноября, был продлен до 13 декабря 2025 года. В этот период разрешается проведение операций, необходимых для обеспечения работы или свертывания деятельности зарубежных активов ЛУКОЙЛа за пределами России.

Также до 13 декабря допускаются транзакции, связанные с переговорами по приобретению или передаче Lukoil International GmbH, которая владеет значительной частью международных активов нефтяной компании.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом в документах подчеркивается, что для непосредственного завершения сделок по продаже активов потребуется получение отдельного разрешения от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Отдельно Минфин США продлил до 29 апреля 2026 года лицензию, разрешающую операции с болгарскими дочерними предприятиями ЛУКОЙЛа, включая ключевой нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас».

Напомним, что США ввели санкции против ЛУКОЙЛа 23 октября, однако сразу же предоставили временные лицензии для «отвода» от компаний. Как сообщало Reuters, ЛУКОЙЛ сам запросил продление этих лицензий, ссылаясь на необходимость большего времени для выполнения обязательств и рассмотрения предложений по продаже активов.



Анастасия Фартыгина