Мэр Бугульмы предложил жителям объединиться для уборки снега
Дамир Фаттахов, по примеру исполкома Казани, предложил обеспечить подъезды лопатами для самостоятельной уборки дворовых территорий
Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов обратился к жителям города с вопросом о предстоящей зимней уборке дворовых территорий.
Глава города отметил, что ситуация с очисткой основных городских магистралей находится под контролем — подрядные организации, по его оценкам, справятся с поставленной задачей. Однако состояние дворовых территорий вызывает у мэра серьезную обеспокоенность.
— Ресурсов управляющих компаний, возможно, не хватит на то, чтобы быстро и качественно убираться во всех дворах, — подчеркнул он, предложив жителям объединить усилия с городскими службами.
В качестве примера мэр привел опыт Казани, где исполком совместно с управляющими компаниями планирует разместить в подъездах лопаты и другой необходимый инвентарь.
