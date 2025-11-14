Новости общества

Мэр Бугульмы предложил жителям объединиться для уборки снега

21:28, 14.11.2025

Дамир Фаттахов, по примеру исполкома Казани, предложил обеспечить подъезды лопатами для самостоятельной уборки дворовых территорий

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов обратился к жителям города с вопросом о предстоящей зимней уборке дворовых территорий.

Глава города отметил, что ситуация с очисткой основных городских магистралей находится под контролем — подрядные организации, по его оценкам, справятся с поставленной задачей. Однако состояние дворовых территорий вызывает у мэра серьезную обеспокоенность.

— Ресурсов управляющих компаний, возможно, не хватит на то, чтобы быстро и качественно убираться во всех дворах, — подчеркнул он, предложив жителям объединить усилия с городскими службами.

взято из телеграм-канала Дамира Фаттахова

В качестве примера мэр привел опыт Казани, где исполком совместно с управляющими компаниями планирует разместить в подъездах лопаты и другой необходимый инвентарь.

Наталья Жирнова

