Казань готовится к зиме: лопаты для жителей и ранний старт дворников

Глава исполкома города Рустем Гафаров предложил УК размещать лопаты в подъездах для самостоятельной уборки снега жильцами

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров на «деловом понедельнике» в мэрии озвучил новые инициативы по организации зимней уборки городских территорий. По мнению Гафарова, дворники должны начинать свою работу раньше 8 утра.

— Чтобы начинали не в 8 утра, а намного раньше. Для того чтобы выходящие на работу люди видели, что хотя бы дорожка почищена и по ней можно пройти. А потом уже в течение дня можно дальше расчищать, — заявил глава исполкома города.

Гафаров также предложил распространить практику, когда УК размещают лопаты в подъездах для самостоятельного использования жильцами при расчистке мест для автомобилей.

— Прошу и в этом году провести такую же разъяснительную работу, и в целом такая работа должна быть постоянной. Жители должны понимать, когда ждать помощи, в какой последовательности идет расчистка дорог, когда нужно убирать машины. Там, где управляющие компании в диалоге с жителями эти, казалось бы, сложные вопросы оказываются разрешимыми, — заключил Рустем Гафаров.

