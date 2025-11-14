Алексей Швед: в раздевалке УНИКСа отличная атмосфера перед матчем с ЦСКА

В прошлом матче казанцы не смогли преодолеть эффективную защиту армейцев на гостевом паркете

Фото: Динар Фатыхов

Защитник казанского УНИКСа Алексей Швед поделился впечатлениями о команде и настрое на предстоящий ключевой матч против московского ЦСКА. Встреча запланирована на субботу, 15ноября, и пройдет в казанском «Баскет‑холле».

Швед отметил, что его адаптация в команде проходит успешно. По словам баскетболиста, в УНИКСе сложилась по‑настоящему дружная атмосфера:

— Все наши ребята очень дружные. Многих из них я знаю — мы либо играли вместе, либо друг против друга. Атмосфера в раздевалке классная, — рассказал новоиспеченный игрок УНИКСа, пришедший в команду 4 ноября.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спортсмен подчеркнул, что вся команда осознает значимость субботней игры. Игроки серьезно настроены на поединок с ЦСКА и понимают, насколько он важен для коллектива. Говоря о ключевых факторах возможной победы, Швед выделил несколько принципиальных моментов: «Считаю, для победы нужно сыграть умно в защите и нападении, выполнять установки тренера и оставаться сплоченными».

В прошлом матче казанцы не смогли преодолеть эффективную защиту армейцев на гостевом паркете. Подробнее об этом — в репортаже «Реального времени».



Наталья Жирнова