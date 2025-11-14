Журналист Кривошеев* и экономист Ениколопов* попали в перечень иноагентов
Помимо них, в этом списке бывшая журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко* и ООО «Форпост»*
Экономист Рубен Ениколопов* и журналист, бывший сотрудник «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев* попали в перечень иноагентов. Помимо них, в этом списке бывшая журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко* и ООО «Форпост»*. Перечень опубликовали на сайте Минюста России.
Кривошеева* обвиняют в распространении недостоверной информации о решениях, принимаемых властью России, и информации об иноагентах. По таким же пунктам в список иноагентов попал и Рубен Ениколопов*.
— Выступала против специальной военной операции на Украине, — сказано в сообщении Минюста о Елене Костюченко*.
Сообщается, что ООО «Форпост»* получало финансирование из иностранных источников.
Ранее стало известно, что гособвинитель требует год и десять месяцев для журналиста Юрия Дудя*.
Справка
* Внесены в реестр иноагентов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».