Журналист Кривошеев* и экономист Ениколопов* попали в перечень иноагентов

Экономист Рубен Ениколопов* и журналист, бывший сотрудник «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев* попали в перечень иноагентов. Помимо них, в этом списке бывшая журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко* и ООО «Форпост»*. Перечень опубликовали на сайте Минюста России.

Кривошеева* обвиняют в распространении недостоверной информации о решениях, принимаемых властью России, и информации об иноагентах. По таким же пунктам в список иноагентов попал и Рубен Ениколопов*.

— Выступала против специальной военной операции на Украине, — сказано в сообщении Минюста о Елене Костюченко*.

Сообщается, что ООО «Форпост»* получало финансирование из иностранных источников.

Наталья Жирнова