Гособвинитель требует год и десять месяцев для журналиста Юрия Дудя*
В настоящее время журналист находится в межгосударственном розыске, поскольку был заочно арестован
В ходе судебного разбирательства по делу журналиста Юрия Дудя* государственный обвинитель запросил наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС.
По данным следствия, 38-летний журналист обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Сообщается, что после внесения в реестр иноагентов в 2022 году Дудь дважды получал штрафы за нарушение законодательства об иноагентах, однако продолжил распространять материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки.
В настоящее время журналист находится в межгосударственном розыске, поскольку был заочно арестован. Свою вину он не признает.
Ранее Екатерину Шульман** внесли в перечень экстремистов и террористов.
Справка
* Внесен в реестр иноагентов.
** Внесена в реестр иноагентов. Внесена в список экстремистов и террористов.
