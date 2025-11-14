Гособвинитель требует год и десять месяцев для журналиста Юрия Дудя*

В ходе судебного разбирательства по делу журналиста Юрия Дудя* государственный обвинитель запросил наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС.

По данным следствия, 38-летний журналист обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Сообщается, что после внесения в реестр иноагентов в 2022 году Дудь дважды получал штрафы за нарушение законодательства об иноагентах, однако продолжил распространять материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки.



В настоящее время журналист находится в межгосударственном розыске, поскольку был заочно арестован. Свою вину он не признает.

Наталья Жирнова