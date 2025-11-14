Новости общества

03:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гособвинитель требует год и десять месяцев для журналиста Юрия Дудя*

16:17, 14.11.2025

В настоящее время журналист находится в межгосударственном розыске, поскольку был заочно арестован

Гособвинитель требует год и десять месяцев для журналиста Юрия Дудя*
Фото: скриншот из видео «Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России / вДудь» с канала «вДудь»

В ходе судебного разбирательства по делу журналиста Юрия Дудя* государственный обвинитель запросил наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС.

По данным следствия, 38-летний журналист обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Сообщается, что после внесения в реестр иноагентов в 2022 году Дудь дважды получал штрафы за нарушение законодательства об иноагентах, однако продолжил распространять материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки.

В настоящее время журналист находится в межгосударственном розыске, поскольку был заочно арестован. Свою вину он не признает.

Ранее Екатерину Шульман** внесли в перечень экстремистов и террористов.

Наталья Жирнова
Справка

* Внесен в реестр иноагентов.

** Внесена в реестр иноагентов. Внесена в список экстремистов и террористов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также