Новости экономики

03:14 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ опубликовал официальный курс валют на субботу, 15 ноября

18:08, 14.11.2025

Все основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля

ЦБ опубликовал официальный курс валют на субботу, 15 ноября
Фото: Максим Платонов

Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 15 ноября. Все основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.

Доллар подорожал на 0,53 рубля, юань — на 0,08 рубля, а евро — на 1,4 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,13 рубля;
  • евро — 95,1 рубля;
  • юань — 11,4 рубля.
Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть545.1
  • Нижнекамскнефтехим79.45
  • Казаньоргсинтез64.2
  • КАМАЗ84
  • Нижнекамскшина36
  • Таттелеком0.58