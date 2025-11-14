ЦБ опубликовал официальный курс валют на субботу, 15 ноября
Все основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 15 ноября. Все основные денежные единицы усилили свои позиции относительно рубля.
Доллар подорожал на 0,53 рубля, юань — на 0,08 рубля, а евро — на 1,4 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,13 рубля;
- евро — 95,1 рубля;
- юань — 11,4 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».