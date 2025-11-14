В казанском Кремле наградили 53 лучших работника Татарстана
Среди награжденных — работники промышленности, медицины, образования, культуры и других сфер
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил госнаграды выдающимся деятелям республики в казанском Кремле. Глава правительства поблагодарил награжденных за их вклад в развитие региона.
Среди награжденных — работники промышленности, медицины, образования, культуры и других сфер. Высоких наград удостоились многодетные семьи, представители науки и военнослужащие. Всего госнаграды получили 53 человека за их заслуги перед республикой и страной.
В том числе была награждена медалью «Ана даны — Материнская слава» мать пятерых детей Венера Сабирова из Актанышского района, а ордена «Дуслык» удостоились судья Верховного суда республики в отставке Ильгиз Галимуллин и главный научный сотрудник Института прикладных исследований Академии наук Татарстана Хафиз Салихов.
По словам Песошина, благодаря труду жителей Татарстан продолжает активно развиваться. Регион занимает четвертое место в России по объему промышленного производства. Также в республике успешно работают крупные предприятия: нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО, автозавод КАМАЗ, оборонные предприятия. Активно развивается строительство и модернизируются социальные объекты. За последние 5 лет в Татарстане построили и отремонтировали более 22 тыс. соцобъектов, ввели более 15 млн квадратных метров жилья. Благоустроено 450 парков и скверов, построены и отремонтированы тысячи километров дорог. Особое внимание уделяется развитию образования и медицины. Построено 59 новых детских садов, капитально отремонтированы сотни медицинских учреждений.
