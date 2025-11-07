За две недели в Татарстане введено 8 объектов коммунальной инфраструктуры

На текущий момент выполнено 97% запланированных работ

Фото: Максим Платонов

В Татарстане близится к завершению программа модернизации коммунальной инфраструктуры: на текущий момент выполнено 97% запланированных работ. Из 144 объектов, подлежащих обновлению, по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» уже сданы 120.

Только за последние две недели введены в эксплуатацию восемь объектов в Апастовском, Алексеевском, Балтасинском, Ютазинском, Высокогорском, Менделеевском районах, а также два — в Набережных Челнах.

Общий объем финансирования программы в этом году превышает 12,672 млрд рублей в рамках нацпроекта.

Напомним, что в сентябре поступило дополнительное федеральное финансирование: 519 млн рублей. Из них 290 млн рублей выделено на восемь новых объектов в Альметьевском, Апастовском, Балтасинском, Высокогорском, Зеленодольском, Рыбно‑Слободском и Алексеевском районах. Сообщается, что еще 228 млн рублей направлены на ускоренное финансирование трех объектов за счет переноса средств с 2026 года на 2025‑й: в Альметьевске начнется реконструкция стального магистрального водовода и капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора, в Лениногорске — реконструкция водовода.

Наталья Жирнова