В Татарстане спрос на специалистов, работающих с ИИ, вырос в 2,2 раза
Наибольший прирост зафиксирован на позициях операторов кол-центров
За период с января по октябрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий для тех, кто умеет работать с ИИ, в России увеличилось почти в 2,2 раза. Об этом «Реальному времени» рассказали в «Авито Работе». В Татарстане число вакансий с требованием навыков ИИ увеличилось на +116%.
Наибольший прирост зафиксирован на позициях оператора кол-центра (+128%), помощника руководителя (+95%) и контент-менеджера (+91%). Также заметно возросло количество вакансий для менеджеров по продажам (+58%) и копирайтеров (+50%). Применение ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи, ускорять обработку данных, генерировать контент, освобождая время сотрудников для решения более сложных и стратегических задач.
Лидирующую позицию по увеличению числа вакансий с требованием навыков применения ИИ занимает Тульская область. Здесь за январь — октябрь 2025 года их количество выросло более чем в 2,5 раза (+152% год к году). На втором месте находится Воронежская область (+145%), а на третьем — Рязанская область (+140%).
Среди соискателей, демонстрирующих рост интереса к вакансиям с навыками применения ИИ, наиболее выраженная динамика наблюдается в категории видеомонтажеров — почти в 3 раза (+173%). Также значительно увеличилось количество резюме от операторов кол-центров (+169%) и помощников руководителя (+147%).
