В Татарстане спрос на специалистов, работающих с ИИ, вырос в 2,2 раза

Наибольший прирост зафиксирован на позициях операторов кол-центров

За период с января по октябрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий для тех, кто умеет работать с ИИ, в России увеличилось почти в 2,2 раза. Об этом «Реальному времени» рассказали в «Авито Работе». В Татарстане число вакансий с требованием навыков ИИ увеличилось на +116%.

Наибольший прирост зафиксирован на позициях оператора кол-центра (+128%), помощника руководителя (+95%) и контент-менеджера (+91%). Также заметно возросло количество вакансий для менеджеров по продажам (+58%) и копирайтеров (+50%). Применение ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи, ускорять обработку данных, генерировать контент, освобождая время сотрудников для решения более сложных и стратегических задач.

Лидирующую позицию по увеличению числа вакансий с требованием навыков применения ИИ занимает Тульская область. Здесь за январь — октябрь 2025 года их количество выросло более чем в 2,5 раза (+152% год к году). На втором месте находится Воронежская область (+145%), а на третьем — Рязанская область (+140%).

— Работодатели осознают ценность специалистов, умеющих работать с ИИ, и активно интегрируют эти технологии в свои бизнес-процессы, — комментирует директор HR-Tech в «Авито» Дмитрий Королев. — Эта тенденция находит отражение и в интересах соискателей. За рассматриваемый период количество резюме с упоминанием навыков применения ИИ по всей России выросло в 2,2 раза (+120%). Это свидетельствует о том, что ИИ воспринимается как мощный инструмент для повышения эффективности, а умение с ним работать становится значимым конкурентным преимуществом на современном рынке труда.

Среди соискателей, демонстрирующих рост интереса к вакансиям с навыками применения ИИ, наиболее выраженная динамика наблюдается в категории видеомонтажеров — почти в 3 раза (+173%). Также значительно увеличилось количество резюме от операторов кол-центров (+169%) и помощников руководителя (+147%).



