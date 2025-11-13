Новости общества

Екатерину Шульман* внесли в перечень экстремистов и террористов

17:31, 13.11.2025

Ее имя появилось в списке Росфинмониторинга

Фото: скришот из видео "Политолога Екатерину Шульман объявили в розыск" на канале "Новости" наrutube.ru

Политолога Екатерину Шульман* внесли в перечень экстремистов и террористов. Ее имя появилось в списке Росфинмониторинга.

Скриншот сайта Росфинмониторинга

Ранее Шульман* назначили двухмесячный арест. Екатерина Шульман* была признана иноагентом в апреле 2022 года. В ходе судебного разбирательства по ее жалобе выяснилось, что она получала финансирование из таких стран, как Канада, Германия, Ирландия и США, а также от российских организаций с иностранным капиталом, включая Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги.

Наталья Жирнова
Справка

* Признана в России иноагентом. Внесена в список экстремистов и террористов.

