Екатерину Шульман* внесли в перечень экстремистов и террористов
Ее имя появилось в списке Росфинмониторинга
Политолога Екатерину Шульман* внесли в перечень экстремистов и террористов. Ее имя появилось в списке Росфинмониторинга.
Ранее Шульман* назначили двухмесячный арест. Екатерина Шульман* была признана иноагентом в апреле 2022 года. В ходе судебного разбирательства по ее жалобе выяснилось, что она получала финансирование из таких стран, как Канада, Германия, Ирландия и США, а также от российских организаций с иностранным капиталом, включая Оксфордский российский фонд и фонд Карнеги.
Справка
* Признана в России иноагентом. Внесена в список экстремистов и террористов.
