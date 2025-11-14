Новости экономики

03:12 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ России не исключает снижения ключевой ставки до конца года

16:06, 14.11.2025

Сообщается, что до декабря ожидается поступление значительного объема информации, которая повлияет на принятие решения по ключевой ставке

ЦБ России не исключает снижения ключевой ставки до конца года
Фото: Jakub Żerdzicki на Unsplash

Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов сообщил о возможных сценариях изменения ключевой ставки до конца текущего года во время рабочей поездки в Екатеринбург, сообщает ТАСС.

По словам представителя регулятора, существует два вероятных варианта развития событий: как снижение ключевой ставки, так и ее сохранение на текущем уровне. Окончательное решение будет принято на декабрьском заседании совета директоров ЦБ РФ с учетом совокупности всех факторов.

Тремасов подчеркнул, что до декабря ожидается поступление значительного объема информации, которая повлияет на принятие решения по ключевой ставке.

Напомним, что недавно Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 17% до 16,5% годовых. Подробнее о том, что значит снижение ставки для общества и бизнеса, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть545.1
  • Нижнекамскнефтехим79.45
  • Казаньоргсинтез64.2
  • КАМАЗ84
  • Нижнекамскшина36
  • Таттелеком0.58