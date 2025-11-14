ЦБ России не исключает снижения ключевой ставки до конца года

Сообщается, что до декабря ожидается поступление значительного объема информации, которая повлияет на принятие решения по ключевой ставке

Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов сообщил о возможных сценариях изменения ключевой ставки до конца текущего года во время рабочей поездки в Екатеринбург, сообщает ТАСС.

По словам представителя регулятора, существует два вероятных варианта развития событий: как снижение ключевой ставки, так и ее сохранение на текущем уровне. Окончательное решение будет принято на декабрьском заседании совета директоров ЦБ РФ с учетом совокупности всех факторов.

Тремасов подчеркнул, что до декабря ожидается поступление значительного объема информации, которая повлияет на принятие решения по ключевой ставке.

Напомним, что недавно Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 17% до 16,5% годовых. Подробнее о том, что значит снижение ставки для общества и бизнеса, — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова