В Госдуме предложили штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы

По действующему законодательству регистрироваться на российских сайтах можно только через российский телефон, «Госуслуги» или российские системы

Фото: Реальное время

В Госдуме предложили наказывать владельцев сайтов за использование зарубежных сервисов регистрации пользователей. Инициатором выступил депутат Антон Горелкин.

Согласно инициативе, за использование зарубежных сервисов авторизации, включая иностранную электронную почту, предусмотрены штрафы. Для граждан они составят от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 500 до 700 тыс. рублей.

По действующему законодательству регистрироваться на российских сайтах можно только через российский телефон, «Госуслуги» или российские системы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также предлагают наказывать тех, кто неправильно использует системы рекомендаций на сайтах — например, собирает личные данные пользователей без разрешения. За повторные нарушения штрафы вырастут: для граждан до 40 тыс., для руководителей до 100 тыс., а для компаний до 1,4 млн рублей.

Наталья Жирнова