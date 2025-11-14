В Госдуму внесут законопроекты об обязательной маркировке ИИ контента

Маркировка будет состоять из двух элементов: видимого обозначения, которое будет отображаться при просмотре видео, и машиночитаемой метки в метаданных

Депутаты Госдумы России планируют внести пакет законопроектов, касающихся обязательной маркировки видеоконтента, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Инициатива принадлежит депутату от партии «Справедливая Россия» Дмитрию Гусеву, пишет РИА «Новости».

Согласно пояснительной записке к одному из законопроектов, предлагается внести изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, в документе будут определены термины, касающиеся синтетического видеоматериала, его маркировки и владельца видеохостинга.

Первый законопроект предполагает введение обязательной маркировки для видеоматериалов, созданных с помощью ИИ. Маркировка будет состоять из двух элементов: видимого обозначения, которое будет отображаться при просмотре видео, и машиночитаемой метки в метаданных, содержащей информацию о применении ИИ, дате создания видео и владельце ресурса.

Реальное время / realnoevremya.ru

Авторы инициативы уверены, что такой подход обеспечит прозрачность и поможет пользователям отличать реальные видеоматериалы от синтетических, что в свою очередь предотвратит распространение дезинформации и дипфейков.

Второй законопроект предполагает дополнение Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение требований к маркировке подобных видеоматериалов. Для граждан предусмотрены штрафы от 10 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, а для юлиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Напомним, что ранее сообщали, что в России в ближайшие пять-десять лет может появиться система маркировки контента, созданного непосредственно человеком, а не сгенерированного нейротехнологиями.

Анастасия Фартыгина