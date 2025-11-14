Татарстан признали лидером в подготовке ИТ-специалистов

Вручение премии состоялось 14 ноября на форуме «Цифровые решения» в рамках пленарной сессии о цифровой трансформации регионов

Минцифры Татарстана получило награду за лучшую экосистему подготовки ИТ-специалистов. Вручение премии состоялось 14 ноября на форуме «Цифровые решения» в рамках пленарной сессии, посвященной цифровой трансформации регионов, сообщает пресс-служба министерства.



На сегодняшний день в ИТ-секторе Татарстана работает более 42 тыс. специалистов. Ежегодно вузы и колледжи республики выпускают тысячи квалифицированных сотрудников, что укрепляет позиции региона как одного из ведущих цифровых центров России.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам министра цифрового развития РТ Ильи Начвина, главная задача заключается не только в обеспечении отрасли кадрами, но и в создании условий для профессионального роста молодых специалистов.

— Наша задача не только предоставить рабочие места, но и расширять потенциал, давая возможность молодым специалистам дерзать и создавать новое. В этом нас всегда поддерживает раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов и правительство Татарстана, — отметил министр цифрового развития республики Илья Начвин.

Наталья Жирнова