Все новости
Российские военные освободили Орестополь в Днепропетровской области за сутки

12:46, 14.11.2025

Это стало возможным благодаря группировке войск «Восток»

Фото: Татьяна Демина

Подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки завершили освобождение населенного пункта Орестополь в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

— В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области, — отметили в военном ведомстве.

Также за прошедшую неделю были освобождены другие населенные пункты:

  • Даниловка и Волчье (Днепропетровская область);
  • Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное (Запорожская область).

Отдельно сообщается о завершении зачистки от украинских боевиков населенного пункта Рог в ДНР в районе Красноармейска.

