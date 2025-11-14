Российские военные освободили Орестополь в Днепропетровской области за сутки
Это стало возможным благодаря группировке войск «Восток»
Подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки завершили освобождение населенного пункта Орестополь в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
— В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области, — отметили в военном ведомстве.
Также за прошедшую неделю были освобождены другие населенные пункты:
- Даниловка и Волчье (Днепропетровская область);
- Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное (Запорожская область).
Отдельно сообщается о завершении зачистки от украинских боевиков населенного пункта Рог в ДНР в районе Красноармейска.
