Иннополис и китайский район Гуанмин подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в ключевых областях высоких технологий, которые представляют взаимный интерес для обеих сторон

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках визита делегации Татарстана в Китай состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между городом Иннополис и районом Гуанмин города Шэньчжэнь. В мероприятии принял участие раис республики Рустам Минниханов, сообщили в его пресс-службе.

Документ подписали мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков и мэр района Гуанмин Цю Хаохан. Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в ключевых областях высоких технологий, которые представляют взаимный интерес для обеих сторон.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Район Гуанмин, занимающий территорию 156,1 км² с населением около 1,12 млн человек, является важным центром информационных технологий, специализирующимся на интернете вещей, больших данных, облачных вычислениях и искусственном интеллекте. Также район известен развитой биомедициной, производством новых материалов, бытовой и промышленной электроники, научными исследованиями, розничной торговлей и логистикой.



Также сегодня Рустам Минниханов прибыл в Шэньчжэнь, где принимает участие в работе 27-й Китайской выставки высоких технологий China Hi-Tech Fair 2025.



Анастасия Фартыгина