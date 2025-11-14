Рустам Минниханов посетил Китайскую выставку высоких технологий в Шэньчжэне

Мероприятие собрало более 5 тыс. участников и около 400 тыс. профессиональных посетителей со всего мира

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Шэньчжэнь, где принимает участие в работе 27-й Китайской выставки высоких технологий China Hi-Tech Fair 2025. Мероприятие проходит с 14 по 16 ноября и собрало более 5 тыс. участников и около 400 тыс. профессиональных посетителей со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Глава Татарстана отметил, что выставка представляет собой уникальную площадку, демонстрирующую не отдельные технологические разработки, а целостную экосистему инноваций. Представлены комплексные решения в области искусственного интеллекта, цифровой энергетики и биотехнологий.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Традиционно на выставке в Шэньчжэне представлены новейшие разработки в создании умных систем и автоматизированных производственных комплексов.

Значительный интерес вызвали системы искусственного интеллекта, применяемые в медицинской диагностике и генной инженерии.

Актуальной темой выставки стало производство полупроводников и новых материалов. Участники и эксперты отметили, что в условиях глобальной трансформации микроэлектронной отрасли разработки представленные на CHTF-2025 задают новые стандарты для мирового рынка.



Напомним, что Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай, где провел встречу с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем. В ходе переговоров обсуждались перспективы углубления экономического и технологического сотрудничества между регионом и республикой. Также раис побывал в штаб‑квартире LinGin — подразделении крупного китайского промышленного холдинга Geely Holding Group, одного из ведущих частных технологических и автомобильных конгломератов Китая. А после Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайский город Хучжоу, где провел встречу с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая города Чэнь Хао.



Анастасия Фартыгина