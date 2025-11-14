С 2026 года проезд в общественном транспорте в Татарстане составит 46 рублей

Повышение затронет Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск

Фото: Артем Дергунов

Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил новые предельные тарифы на проезд в общественном транспорте на 2026 год. С 1 января стоимость одной поездки в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске составит 46 рублей.

Для пассажиров, использующих билеты длительного пользования, сохраняется льготная стоимость поездки — 36 рублей. В городах Мензелинск, Нурлат, Лениногорск, Заинск и Актаныш тариф составит 33 рубля за одну поездку.

При установлении тарифов учтены ключевые факторы, повлиявшие на себестоимость перевозок:

рост потребительских цен на 5,1%;

увеличение стоимости топлива на 10,4%;

подорожание электроэнергии на 14,3%;

рост цен на материалы и запчасти для ремонта на 11,7%;

повышение МРОТ на 20,7%;

эксплуатационные расходы на новые автобусы и троллейбусы.

— При расчете тарифов учтены все изменения транспортной системы: общая протяженность и конфигурация маршрутных сетей, актуальные показатели пассажирооборота, техническое состояние и возрастная структура подвижного состава, а также текущие эксплуатационные расходы, — отметили в Госкомитете по тарифам.



Анастасия Фартыгина