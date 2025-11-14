Над соседней с Татарстаном Оренбургской областью сбили украинский БПЛА
Общее количество перехваченных и уничтоженных БПЛА составило 216 единиц
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией регионов России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.
Среди регионов, подвергшихся атаке, оказалась и Оренбургская область, граничащая с Татарстаном. Над территорией Оренбуржья был уничтожен один беспилотный летательный аппарат.
Общее количество перехваченных и уничтоженных БПЛА составило 216 единиц:
- 66 БПЛА — над территорией Краснодарского края;
- 45 БПЛА — над территорией Саратовской области;
- 19 БПЛА — над территорией Республики Крым;
- 59 БПЛА — над акваторией Черного моря.
Также атаки были зафиксированы:
- 8 БПЛА — над Волгоградской областью;
- 7 БПЛА — над Ростовской областью;
- 4 БПЛА — над Белгородской областью;
- 3 БПЛА — над Тамбовской областью;
- 2 БПЛА — над Брянской областью;
- по 1 БПЛА — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.
