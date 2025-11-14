Новости общества

Над соседней с Татарстаном Оренбургской областью сбили украинский БПЛА

08:22, 14.11.2025

Общее количество перехваченных и уничтоженных БПЛА составило 216 единиц

Над соседней с Татарстаном Оренбургской областью сбили украинский БПЛА
Фото: Дарья Пинегина

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией регионов России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.

Среди регионов, подвергшихся атаке, оказалась и Оренбургская область, граничащая с Татарстаном. Над территорией Оренбуржья был уничтожен один беспилотный летательный аппарат.

Общее количество перехваченных и уничтоженных БПЛА составило 216 единиц:

  • 66 БПЛА — над территорией Краснодарского края;
  • 45 БПЛА — над территорией Саратовской области;
  • 19 БПЛА — над территорией Республики Крым;
  • 59 БПЛА — над акваторией Черного моря.

Также атаки были зафиксированы:

  • 8 БПЛА — над Волгоградской областью;
  • 7 БПЛА — над Ростовской областью;
  • 4 БПЛА — над Белгородской областью;
  • 3 БПЛА — над Тамбовской областью;
  • 2 БПЛА — над Брянской областью;
  • по 1 БПЛА — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.
Анастасия Фартыгина

