Над соседней с Татарстаном Оренбургской областью сбили украинский БПЛА

Общее количество перехваченных и уничтоженных БПЛА составило 216 единиц

Фото: Дарья Пинегина

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией регионов России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны.

Среди регионов, подвергшихся атаке, оказалась и Оренбургская область, граничащая с Татарстаном. Над территорией Оренбуржья был уничтожен один беспилотный летательный аппарат.

Общее количество перехваченных и уничтоженных БПЛА составило 216 единиц:

66 БПЛА — над территорией Краснодарского края;

45 БПЛА — над территорией Саратовской области;

19 БПЛА — над территорией Республики Крым;

59 БПЛА — над акваторией Черного моря.

Также атаки были зафиксированы:

8 БПЛА — над Волгоградской областью;

7 БПЛА — над Ростовской областью;

4 БПЛА — над Белгородской областью;

3 БПЛА — над Тамбовской областью;

2 БПЛА — над Брянской областью;

по 1 БПЛА — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

Анастасия Фартыгина