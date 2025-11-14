ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного

Для подготовки убийства были завербованы нелегальный мигрант из Центрально-Азиатского региона и двое ранее судимых наркозависимых граждан России

Фото: Максим Платонов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о предотвращении террористического акта, который, по данным спецслужбы, готовился украинскими спецслужбами в отношении одного из высших должностных лиц России. Покушение планировалось в момент посещения чиновником захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище в Москве, пишет «RT на русском».

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, для подготовки убийства были завербованы нелегальный мигрант из Центрально-Азиатского региона и двое ранее судимых наркозависимых граждан России.

Задержания нелегального мигранта и двух россиян прошли в Москве.

В ходе оперативных мероприятий были изъяты средства связи, содержащие переписку задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp* и Signal, подтверждающую подготовку преступления. Также была обнаружена камера видеонаблюдения, закамуфлированная под вазу с цветами, которая использовалась для слежки и передачи данных за рубеж.



Анастасия Фартыгина