Новости промышленности

23:59 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Пять стран ЕС заплатили почти миллиард евро за российское топливо в октябре

21:57, 13.11.2025

В число импортеров вошли Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния

Пять стран ЕС заплатили почти миллиард евро за российское топливо в октябре
Фото: Реальное время

Аналитики CREA провели исследование и выяснили, что пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе суммарно выплатили 938 млн за поставки в октябре. В число импортеров вошли Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния, сообщают РИА «Новости».

Согласно данным, две трети импорта составили поставки природного газа, который не подпадает под санкции ЕС. Газ поставлялся преимущественно по трубопроводам и в виде СПГ. Остальная часть поставок пришлась на нефть, которая продолжает поступать в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода «Дружба» на основании исключения от ЕС.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лидером по объемам закупок стала Венгрия, потратившая 258 млн на трубопроводный газ и нефть. Ранее сообщалось, что страна намерена продолжать сотрудничество с Россией для обеспечения своей энергетической безопасности. На втором месте оказалась Словакия с суммой 210 млн, из которых 162 млн пришлось на нефть и 48 млн — на газ.

Франция заняла третье место с импортом СПГ на 209 млн. Бельгия расположилась на четвертой позиции — 158 млн. Замыкает пятерку Румыния, потратившая 74 млн на трубопроводный газ.

Напомним, что в России продление отсрочки акциза на жидкую сталь остается под вопросом.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьЭнергетикаНефть

Новости партнеров

Читайте также