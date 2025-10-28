Сийярто: Венгрия продолжит энергетическое сотрудничество с Россией

Венгрия по-прежнему получает основную часть нефти и газа из РФ и имеет долгосрочные контракты с российскими компаниями

Фото: Максим Платонов

Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией для обеспечения своей энергетической безопасности и планирует обсудить с США ситуацию, сложившуюся после введения новых американских санкций против российских компаний. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

— Мы по-прежнему делаем все возможное, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения своей страны. Россияне готовы к необходимому для этого сотрудничеству, а вопросы, связанные с этим, мы обсудим с американцами на следующей неделе, — цитирует Сийярто ТАСС.

Глава венгерского МИД уточнил, что в начале ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанесет визит в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

— Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. Все наши переговоры с американцами будут идти в этом направлении, — отметил министр. Он подчеркнул, что при принятии решений по энергоснабжению «надо учитывать географические реалии, это должно быть понятно всем». Венгрия по-прежнему получает основную часть нефти и газа из РФ и имеет долгосрочные контракты с российскими компаниями.

Напомним, 22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти ограничения окажут давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин заявил, что новые американские санкции существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны, однако отметил, что такими действиями администрация США наносит ущерб двусторонним отношениям.

Рената Валеева