Рустам Минниханов встретился с руководителем автоконцерна Chery

Сейчас глава Татарстана находится с рабочей поездкой в Китае

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой китайской автомобильной корпорации Chery — с господином Инь Тунъюэ.

Стороны рассмотрели возможности расширения взаимодействия в сфере промышленности, технологий и науки, отметив потенциал Татарстана как перспективной площадки для совместных проектов.

Известно, что Инь Тунъюэ руководит компанией более четверти века, способствуя превращению бренда в крупного международного игрока автопрома. Корпорация охватывает весь технологический процесс от научных исследований и разработок до массового выпуска автомобилей всех типов двигателей и экспорта продукции. По результатам продаж в 2024 году Chery вошла в топ-20 мировых производителей автомобилей и стала лидером китайского рынка по объему экспортных поставок. Компания также активно представлена на российском автомобильном рынке.



Ранее Минниханов ознакомился с летающим такси и роботом-доставщиком в Китае. Также раису Татарстана был представлен новый модельный ряд автомобилей китайского автоконцерна Chery, который еще не поступил в открытую продажу.

